憂慮提早加息 美股三指齊挫 港股有沽壓或隨外圍低開

內地繼續打擊挖礦行為，內蒙古、新疆等挖礦集中地先後遭封殺，內媒報道，有政府文件列明，在四川挖礦的電力企業，需要在昨日前完成清理關停工作。據Coindesk數據顯示，截至昨晚9時比特幣24小時跌近5%，低見33380美元，最新報34103美元，多隻本港比特幣概念股今日或有沽壓。
比特幣概念股勢受壓
耀才證券研究部總監植耀輝預期，港股走勢與之前並無太大改變，關注點依然在疫情狀況對營運、經濟啟示、全球通脹問題、各國加息部署，以及A股未來表現會否轉佳等。植耀輝指，本周大市仍在28500至29500點之間上落，投資策略依然是炒股不炒市，重點關注經濟復甦概念股，如零售、收租股。
金利豐金融研究部執行董事黃德几認為，上周聯儲局一改以往鴿派形象，減少買債以及首次加息提早至2023年，只是時間問題，對大市繼續利淡，本周或會繼續下試28300點，但未必會觸及5月低位27715點。臨近7月，他對第三季大市預期樂觀，或見29000至29300點，但亦要留意期間一旦聯儲局確定縮減買債規模，或會造成市場動盪。
鮑威爾講話惹關注
此外，多個經濟數據月底出爐。內地央行今日公佈6月LPR（貸款市場報價利率），上個月1年期為3.85%，已保持連續1年零1個月不變，明日本港5月CPI（居民消費價格指數）出台。美國方面，市場關注周二鮑威爾在眾議院聽證會上講話；周四公佈首季美國GDP最終修正數據及最新一周失業數據等。