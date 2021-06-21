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中駿商管入場費4646元

2021-06-21 列印
　　再有新股加入戰圈，內房股中駿集團（1966）分拆物管服務中駿商管（606），今日起至本周四（24日）招股。中駿商管計劃發行5億股股份，招股價介乎3.7至4.6元，集資最多22.1億元，每手1000股入場費4646.4元，預計於7月2日掛牌。

　　中駿商管是次上市引入4名基石投資者，共認購5.43億元股份，相當於發行股份約26.2%，並設有6個月禁售期，包括安踏（2020）副主席兼執董丁世家的家族信託控股公司和盛海外、恒安國際（1044）執董許清流全資擁有的King Terrace Limited、九牧王投資部主管林婉瑩以及TX Captial。



　　此外，京東物流（2618）公佈，承銷商於上周五（18日）按每股40.36元，悉數行使超額配股權，涉及合共9137.41萬股，相當於行權前可供認購股份數目約15%，額外集資36.87億元。

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