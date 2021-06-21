港推電子支付大勢所趨 金管局冀市民「有得揀」

經此一「疫」，電子支付成潮流大趨勢，惟有別內地，現金支付仍是不少港人常用的支付方式。市場人士指，雖然本港電子支付愈來愈盛行，但要百分百取代現金支付恐怕仍漫漫長路。金管局則呼籲不應盲目追求無現金化，冀商戶能給予市民有現金和電子支付的選擇。香港電視（1137）旗下HKTVmall完全不收現金，到該店購物必須備有電子支付工具，在實體店中可算較為罕見。HKTVmall發言人回應時指出，該公司自有實體店（首間於2016年10月營運）開始，已不設現金交易。該公司稱，由於每個實體店的員工只有數名，除了要收取客戶的貨品入倉外，亦要兼顧店面銷售，若再收取現金，便會增加員工工作負擔，而且增加現金交易，容易出現混亂情況，故即場買賣不設現金支付，客戶可用八達通、信用卡等非現金支付方式交易。據悉，該公司將很快會加入其他方式的電子支付。HKTVmall早已不收現金對於商戶拒收現金是否違法，金管局發言人回覆查詢時表示，根據現行《法定貨幣紙幣發行條例》及《硬幣條例》所發行的紙幣和硬幣均為香港的法定貨幣。在商業交易中，交易雙方可因應實際情況及需要，決定有關的交易條款，包括合適的支付媒介。金管局預期儲值支付工具（SVF）未來會進一步普及化，成為現金以外其中一種主要的零售交易支付工具。然而該局指，推動電子支付生態的發展，不應只是盲目追求「無現金化」，必須充份考慮各項因素如使用者（商戶及消費者）需要、選擇、社會文化背景和使用習慣等。「無現金」或造成不便金管局又稱，明白社會上並非所有人士（如長者）都能夠或習慣使用電子支付，而在緊急或特殊情況下，現金支付往往是公眾常用付款方式。如全面「無現金化」，只會對商戶和消費者造成諸多不便。故此，金管局非常重視香港支付生態的多元化發展，同時兼顧現金支付和電子支付兩方面，該局樂見商戶同時接受現金和電子支付方案。