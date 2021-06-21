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滙豐夥貿發局合作 助港商尋大灣商機

2021-06-21 列印
■滙豐與貿發局宣佈成為策略合作夥伴，協助本港中小企把握大灣區商機。
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　　滙豐與貿發局宣佈成為策略合作夥伴，協助本港中小企把握大灣區商機，於大灣區「落地」，滙豐將於貿發局推出的GoGBA「灣區經貿通」微信小程序，提供大灣區營商及市場分析，雙方將互相補足，於網上及實體支援予中小企業，發揮協同效應，期望能帶來牽頭的作用。

合推經貿通小程序



　　滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀接受訪問時表示，滙豐與貿發局擁有共同目標，期望由企業痛點出發，幫中小企於大灣區「落地」得更好，助港商把握大灣區商機。他提到，現時港商進行內銷挑戰與以往不同，但相信發展機遇更大，期望合作能帶來牽頭作用。

        香港貿發局副總裁劉會平表示，是次合作是由於貿發局與滙豐理念一致，認為大灣區為最佳的「進入點」，為港商進入內地市場，但港商反映到內地有較多挑戰，包括內地市場有較多法則、營商環境不同等，因此貿發局冀透過合作能給予中小企更多的支援。

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