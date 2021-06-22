儲局轉「鷹」或意味經濟佳 美股反彈 杜指升586點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33876點，升586點；納斯達克指數收報14141點，升111點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見46.19港元，較香港收市價升0.64港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見588.43港元，較香港收市價跌2.07港元。
歐洲的英、法、德股市中段亦向好，其中德股升約1%報15591點，表現最佳。
外電統計過去一周股票交易所買賣基金（ETF）吸資280億美元資金，較今年初平均值高約兩倍，反映資金仍追捧股票。市場分析師認為，投資者看好聯儲局政策轉「鷹」是與經濟動力增強有關，而經濟復甦有利於企業盈利持續增加。
恒指月初至今 累跌逾660點
港股方面，市場憂慮美國提早加息，恒指先低開299點，一度跌487點，收市報28489點，跌312點，成交1573億元。恒生科指跌1.06%，收報7955。分析預期影響會持續至下周，在人民幣弱勢下，大市沽壓仍在，而今個月恒指累跌逾660點，料六絕月下跌機會較高。
恒指成份股個別發展。瑞聲科技（2018）升5.15%，報58.2元，為表現最好藍籌；信義光能（968）升4.55%報15.62元；澳門計劃與本港討論縮短或減免隔離醫學觀察天數，銀河娛樂（27）升1.44%收報63.25元。藍籌金融股領跌，滙控（005）挫3.5%；友邦（1299）下滑1.58%；受人民幣走弱影響，騰訊（700）拖累大市，跌2.07%，跌穿600元關口報590.5元，成交達138.49億元；小米（1810）挫2.95%報27.95元；海底撈（6862）跌5.06%，為跌幅最大藍籌。