根據政府債券計劃網站公佈，iBond最終發行額為200億元，有效申請總數金額達53.9億元，認購人數及金額均創發行以來新高，兩手或以下iBond的申請為55381份，餘下的653817份申請（即認購兩手以上者），均將先獲發兩手iBond，並進行抽籤，最終605727份申請獲配發多一手iBond。iBond將於本月23日發行，於本月24日在香港聯合交易所上市。
iBond「坐二望三」 60萬人多獲一手
根據政府債券計劃網站公佈，iBond最終發行額為200億元，有效申請總數金額達53.9億元，認購人數及金額均創發行以來新高，兩手或以下iBond的申請為55381份，餘下的653817份申請（即認購兩手以上者），均將先獲發兩手iBond，並進行抽籤，最終605727份申請獲配發多一手iBond。iBond將於本月23日發行，於本月24日在香港聯合交易所上市。
所有員工打針 全店可坐滿 疫苗氣泡周四放寬 食肆每枱坐12人
香港連續十四天本地新冠肺炎零確診，政府周四凌晨起進一步放寬社交距離措施，C類食肆的顧客人數上限放寬至七成五，若所有員工完成接種兩劑疫苗滿十四天，顧客人數上限更可提升至百分之百。酒吧、夜店的每枱人數上限...
2021-06-22
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港珠澳大橋東江水工程列「愛國主義教育基地」
正值中國共產黨建黨百周年，中央宣傳部新命名的一百一十一個「全國愛國主義教育示範基地」，當中港珠澳大橋與東江－深圳供水工程都成功入選其中。 據報，此次命名後，全國愛國主義教育示範基地共計有五百八十五個。...
2021-06-22
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早產五個月 登健力士 堅強寶寶一歲生日
去年六月出生的美國明尼蘇達州男嬰Richard Scott William Hutchinson，由於早了五個月出生，體重僅三百四十克，當時醫院更一度指，該名男嬰的存活率為零。而本年六月Richard...
2021-06-22
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太古城高層市價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯市務經理（銷售）錢敏義表示，鰂魚涌太古城南天閣高層B室，面積為680方呎，為3房連套房間隔，原先叫價約1650萬， 議價後以1630萬成交，呎價為23971元，屬市價水平，買家為同區換樓客，原業主於04年9月以約383萬購入，是次轉售帳面獲利1247萬，升值約3.26倍。 中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳維景灣畔10座高層B室，面積496方呎，兩房間隔，享海景，以945萬成交，呎價19052元。據了解，原業主於06年4月以286萬買入單位，現沽貨帳面獲利659萬離場，升值2.3倍。 利嘉閣高級聯席董事黃靜顏表示，粉嶺逸...
2021-06-22
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儲局轉「鷹」或意味經濟佳 美股反彈 杜指升586點
市場經歷上周五恐慌美國加快加息，令美股急挫之後，周一早段回穩，杜指曾升508點，報33798點，升幅1.5%，收復上周五失地，為三月以來最高水平；納指升63點報14093點；標指升37點報4204點。...
2021-06-22
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修帥擬變陣反「克」 三獅雙翼展翅
英格蘭翼鋒查頓辛祖上兩仗歐洲國家盃D組賽事長居後備席，今晚最後一輪在溫布萊作東硬撼捷克前，領隊修夫基透露有意派此子擔正，跟同為曼城青訓產品的菲爾科頓雙翼齊飛。這名多蒙特翼鋒今屆旅程勢如上季一樣留前鬥後，率領三獅奏捷首名晉級確保十六強地利，主勝去馬。 （Now616、618台周三凌晨3:00直播） 辛祖上季到歇冬後才回勇，各戰線獨取十二球和九次助攻。然而，他於球會的場均數據仍冠絕國家隊其他翼鋒，難怪於D組首兩仗未有上陣，不少球迷和名宿都批評修夫基走寶。 不過上仗0:0悶和蘇格蘭後，修夫基周日放軟態度，透露會派辛祖正選上陣：「他過去幾日的訓練表現出色，可望列入今仗正選名單。」這...
2021-06-22
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辛香醒胃 北海道鄉土味力
位於圓方的「帶 天」，以主打北海道鄉土料理馳名，吸引不少客人捧場。最近推出全新醒胃菜單，均以當地時令食材入饌，別具地道風味。必試來自北海道札幌的湯咖喱，加入大量蔬菜及辛香材料，經長時間慢火熬...
2021-06-17
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逾千「鏡粉」逼爆中環 姜濤孖雙Anson 閃現20分鐘即撇
人氣男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和江𤒹生（Anson Kong）昨日現身中環，為品牌限定店擔任活動嘉賓，吸引逾千「鏡粉」齊集現場，逼爆商場每個角落，當中不少人未換校服已趕來，有...
2021-06-22
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社論——限聚可放寬 嚴打陽奉陰違
香港連續十四天本地「零確診」，是抗疫一年半以來的標誌性成果。港府因應疫情風險緩和，放寬食肆、酒吧、夜店、卡拉OK、派對房等的限聚令，既滿足市民的需求，也有助各行業的營運逐步回復正常。但市民和相關業界必須緊記，疫情只是回落，並未過去，不能放鬆，業界要嚴守最新的限聚令，不得陽奉陰違。 大家不健忘的話，會記得歌舞群組一度令香港疫情風聲鶴唳。現在當局放寬限聚令，最怕有人誤以為社交活動安全，把抗疫措施拋諸腦後，在室內處所肆意妄為，大搞慶祝派對，不久後又釀成新的染疫群組，令公眾的抗疫努力付諸東流。 各業界要配合新法令之餘，也要確保防疫措施一絲不苟，以保持較寬鬆的營運環境得以延續。若遇上...
2021-06-22
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馬場浮世繪——冠軍人馬七月十三日頒獎
馬會初步決定，屬每年馬季煞科盛事的「香港賽馬會冠軍人馬獎」，今年頌獎儀式將會於七月十三日的晚上舉行，也即是會於七月十四日馬季煞科夜戰的前一個馬上，揭曉今季的冠軍人馬名單。不過，即使現時香港的疫情好轉，...
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