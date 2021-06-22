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iBond「坐二望三」 60萬人多獲一手

2021-06-22 列印
  政府昨日公佈第8批通脹掛鈎債券（4246）認購及配發結果，共收到70.92萬份有效申請，每名認購人士均可至少獲發2手，最多可獲發3手。認購2手或以下申請者約5.54萬個，均獲足額配發；認購兩手以上申請者達65.38萬個，當中60.57萬獲配發3手iBond，中籤率達92.64%。市場人士指出，若希望獲得穩定回報，可選擇長期持有，若希望短線賺快錢，可待價格升至104元或以上後沽售獲利。

  根據政府債券計劃網站公佈，iBond最終發行額為200億元，有效申請總數金額達53.9億元，認購人數及金額均創發行以來新高，兩手或以下iBond的申請為55381份，餘下的653817份申請（即認購兩手以上者），均將先獲發兩手iBond，並進行抽籤，最終605727份申請獲配發多一手iBond。iBond將於本月23日發行，於本月24日在香港聯合交易所上市。

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