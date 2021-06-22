傳CEO有意請辭 虛銀Mox高層紛跳船

本港虛擬銀行面世僅僅一年多，但期間不時有虛銀的高層連環跳船。據悉，渣打旗下的虛銀Mox於近數月亦有多名主管先後離任，除了2月已走人的資訊科技總監(CIO)外，最新還包括風險總監(CRO)和顧客策略及發展總監(CCO)，再加上本身已懸空一段時間的產品總監(CPO)一職，令該行一時間有4個高層職位空缺。另有消息指，Mox行政總裁(CEO)顧海也有意請辭，該行正在市場物色新CEO人選。Mox發言人回應本報時證實有關主管離任消息，並表示有關職務正由署任總監履行，該行的運作不受任何影響。如有新委任，便將適時公佈。該行昨隨即公佈，委任Jayant Bhatia為新任產品總監，將於今年7月1日生效。Jayant將負責制訂產品策略，並帶領團隊開發為客戶帶來不一樣銀行服務體驗及推動Mox業務發展的產品和服務。Jayant在銀行業界工作超過18年，經驗豐富，於2015年加入渣打銀行零售銀行團隊，曾任新加坡渣打銀行存款、按揭及支付部環球主管。消息指，Mox的CCO胡潔燕及CRO是較近期離任的部門主管。胡潔燕於5月初才聯同顧海出席主持推出信用卡Mox Credit的大型發佈會。另有消息透露，該行的CEO顧海亦有意走人，但尚未正式請辭，待有接班人後才定日子離開，故該行正在市場上物色新CEO人選。對於家鄉在土耳其的顧海有意離職的消息，Mox發言人稱，不會對市場傳聞作出評論。Bhatia獲委產品總監兼備傳統銀行及虛銀經驗的銀行家坦言，「虛銀真係超難做，背後一些股東又唔熟識銀行業，但對虛銀CEO要求多多......另方面金管局對虛銀的監管要求比起傳統銀行有時有啲位更嚴」，虛銀要吸客及留客主要都是靠高存息、低貸息及回贈等優惠，客戶忠誠度又欠奉，所以「如果出面有好路數，好多虛銀的高管都會跳船」。