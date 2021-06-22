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中電信增派息率 將逐步升至70%

2021-06-22 列印
　　中電信（728）昨日開市前發表新派息政策指，該公司董事會同意2021年度以現金派息比率將不少於60%，而於A股發行上市後3年內，每年現金派息比率逐步升至70%以上，並由2022年起宣派中期股息。受增派息比率消息刺激，中電信股價急升11.2%，收報2.59元，成交急增至7.23億元，為3個月來最多。

　　中電信過去三年度均派發普通息0.125元，派息比率為40%，該公司表示在充份考慮股東回報、公司盈利情況、現金流水平及未來發展資金需求後，董事會審議並通過相關調整公司派息政策的議案。



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