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富通首季表現理想 保費等值按年增60%

2021-06-22 列印
　　富通保險副主席兼行政總裁方林表示，儘管受新冠疫情影響，保險行業仍面臨寒冬，但富通保險今年首季業務表現理想，首季本地業務年度化保費等值（APE）按年增長六成，整體年度化保費等值按年增長14%，表現優於行業平均水平，當中主要受惠於投資相連壽險計劃、儲蓄人壽和合資格延期年金保單產品等備受市場歡迎。富通亦將拓展代理人團隊，目標增聘1000人。

　　方林表示，今年首季本地業務年度化保費表現優於同行，主要受惠於投資相連壽險計劃、儲蓄人壽和合資格延期年金保單產品等備受市場歡迎。



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