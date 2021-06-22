歸創通橋今起招股 籌26億21565元入場

中國綜合醫療器械公司歸創通橋醫療科技（2190）今日開始招股，計劃發行6000萬H股，招股價介乎39.8至42.7元，一手500股，入場費為21565.2元，擬集資最多25.62億元，並將於周五完成招股，7月5日掛牌，摩根士丹利及中信證券為聯席保薦人。歸創通橋公開發售600萬股，佔10%；國際配售5400萬股，佔90%，擬集資23.88億至25.62億元。該股引入12名基石投資者，合共認購1.45億美元，其中高瓴資本認購3000萬美元、富達及清池資本分別認購2000萬美元、博裕資本及瓴健分別認購1600萬美元等，而IPO前投資者的禁售期為12個月。該公司從事神經及外周血管介入醫療器械，仍未有盈利，其去年全年收入為2763.1萬元（人民幣，下同），按年大增約4.62倍，其中神經血管介入器械佔72.2%，而外周血管介入器械佔27.8%，2019年同期收入491.7萬元。去年虧損擴大至1億元，按年升50%，2019年為6664.7萬元，而毛利率亦由2019年的24.2%增加，至去年的58.9%。引十二基石投資者被問及公司如何提升市場佔有率，歸創通橋執行董事兼首席執行官趙中表示，神經和血管外科市場的增長潛力大，而公司和競爭對手的產品重疊度不高、性價比高，以及研發團隊經驗豐富。他續指，公司產品線覆蓋範圍大，商業團隊向代理商和醫院推廣，受到青睞。他表示，公司即將發佈今年上半年業績，並符合增長預期，而未來5年內將有36款產品獲批，其中有16款神經血管介入產品、18款外周血管介入產品，以及2款血管閉合裝置。是次集資所得約37%將用於核心產品、11%用於主要產品的研發、生產及商業化、40%用於其他產品管線、3%用於升級研發設施、4%用於潛在收購、投資等，以及5%用於營運資金及一般公司用途。