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中移聯通上月5G客戶激增

2021-06-22 列印
　　兩大中資電信營運商昨日公佈5月營運數據，中移動（941）移動客戶按月淨增長102.5萬戶，至近9.4億戶，但對比3月、4月份增長有所放緩，而5G套餐客戶則為2.2億戶，按月淨增長1665.1萬戶為年內最高增長。中國聯通 （762）5月份移戶用戶按月增24.9萬，至3.1億戶，年內累計移動用戶淨增391.6萬戶，而5G用戶數目為1.1億戶，按月增加752.9萬戶，年內累計新增5G用戶數目3526.4萬戶。

　　中移動5月份4G客戶數達7.9億戶，按月增358.8萬戶。



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