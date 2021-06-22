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全球併購規模 突破2萬億美元

2021-06-22 列印
　　全球併購正持續趨向活躍，根據金融信息公司Refinitiv統計的數據顯示，截至6月中，全球併購交易規模以有史以來最快的增速，突破2萬億美元（相當於15.6萬億港元），達到上年同期的2.3倍。

  數據顯示，截至6月17日，全球併購交易數量達到約2.5萬宗，三年來首次轉為增加，交易總額達到2.6萬億美元（相當於20.28萬億港元）。當中，美國併購交易規模達到近1.3萬億美元（相當於10.14萬億港元），為上年同期的3.8倍。



  受疫情影響，視頻和音樂需求增加，令美國的媒體的重組表現活躍。

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