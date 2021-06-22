中環IFC外望——Archegos爆倉敲響警鐘 歐達禮：防微杜漸

對沖基金Archegos事件打破歷史最大單日虧損紀錄，該基金有超過200億美元證券被強制平倉。證監會行政總裁歐達禮（見圖）在論壇上發言表示，證監會正從多方面檢討有關券商的風險管理問題，並將聯同券商以及其他監管機構，一起研究該事件帶來的教訓，以及如何及時發現潛在的風險。歐達禮昨出席另類投資管理協會2021年亞太區年度論壇，他在演講中指出，家族辦公室Archegos爆煲事件反映出總收益掉權（Total Return Swaps，TRS）等場外槓桿交易風險，TRS導致Archegos可利用極高的槓桿比率，撬動數以百億美元計的資產，而當Archegos無法補倉時，便會引發券商斬倉及重大損失。循券商入手強化監管歐達禮認為，上述事件反映券商對槓桿、孖展和對沖交易的風險管理有不完善之處，不過沒有引申嚴重系統性問題。他續指，雖然家族辦公室不是監管機構的監管對象，但主要券商則是受監管的機構，監管機構可從券商方面入手。例如，券商在內部風險管理時，需要確保有足夠的保證金，確認TRS客戶的倉位、孖展情況，並需定期進行壓力測試確保保證金是否足夠。鄧成波家族4800萬沽駿運工廈單位萊斯物業客戶經理葉偉雄表示，觀塘駿業街駿運工業大廈全層單位，面積約9327方呎，成交價4800萬，平均呎價約5146元。原業主鄧成波家族於2012年及2017年共3006萬購入，持貨9年，帳面獲利1740萬。該全層於低層樓梯直達，間隔方正多窗，用途靈活多變。大廈位置優越，交通方便，鄰近觀塘港鐵站。葉偉雄表示，受惠起動九龍東計劃，觀塘區內商業元素加強，連帶周邊工廈受惠。據悉鄧氏在觀塘區除以上物業外，還有駱駝漆大廈、福昌大廈、宏開中心、中懋工廈等。高瞻