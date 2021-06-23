市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會的言論，尤其是如何評論美國的貨幣政策，美股周二早段靠穩。杜指曾升105點，至33982點，升幅為0.3%；標普指數曾升17點或0.4%；納斯達克指數早段升65點再創新高。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）周二再次表明，在從超寬鬆政策立場中回撤之前，該央行將保持耐心。在向眾議院冠狀病毒特別小組委員會作證時，鮑威爾說，鑒於「如此不尋常的重啟經濟的環境」，美聯儲必須對其從經濟資料中得出信號的能力「非常謙虛」。鮑威爾說，通脹的超標來自於二手車和卡車等類別，這些類別直接受到經濟重新開放的影響，通貨膨脹可能會比預期的更加持久。他認為，隨着時間的推移，企業可能會發現更容易找到工人。鮑威爾說，我強烈懷疑，在今年剩下的時間，勞動力供應和就業機會的創造會有很好發展。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33945點，升68點；納斯達克指數收報14253點，升111點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.84港元，較香港收市價升0.09港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見576.46港元，較香港收市價升2.96港元。內地整頓虛擬貨幣交易及挖礦活動，比特幣價格持續下滑，今日失守三萬美元關口，創一月底以來最低水平。據Coindesk報價低見二八八一四美元，跌近百分之九。鮑威爾：通脹將回歸長期目標在鮑威爾為聽證會準備的證詞中提到，近幾個月美國通貨膨脹顯著上升，主要受到油價上漲以及美國經濟重開後消費開支反彈的影響，隨着暫時性的供給效應減弱，通貨膨脹將會回落到聯儲局的長期目標水平。鮑威爾在國會證詞中表示，他對於就業市場前景保持樂觀態度，認為隨着疫苗接種率的上升，就業率在未來幾個月也會同步上升，疫情帶來的負面影響將會減輕。部分美聯儲的官員亦認為，在經濟復蘇和通貨上升的基礎上，央行預計加息時間應該比預期中更快。數據方面，美國5月二手樓銷售按月下降0.9%，連降第4個月，預期為跌2.1%。歐洲股市造好，英法德三大股市全線高收。資源股領漲。英國富時100指數收報7090.01點，升27點。德國DAX指數收報15636.33點，升33點。法國CAC指數收報6611.5點，升8點。金價偏軟。於紐約商品交易所，8月份期金收報每盎司1777.4美元，跌5.5美元，跌幅0.31%。