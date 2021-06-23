滙豐澄清：海外可用網上流動理財

滙豐銀行向客戶發出《有關網上及流動理財條款修訂的通知》，指若香港客戶身處香港以外地方，未必可以使用網上理財服務，措施在七月二十六日起生效。滙豐昨強調，香港客戶可以如常於海外使用網上及流動理財服務，沒有更改相關服務計劃，是次條款更新是將目前的兩條條款合併，在其他營運地點亦有類似條款。《通知》提到，網上及流動理財服務只供該行在香港的客戶在港使用，如身在香港以外地方，該行未必獲准在客戶身處國家或地區，提供相關服務。滙豐昨晚指出，香港客戶可以如常於海外使用網上及流動理財服務，是次條款更新，是將「滙豐網上理財條款及細則」及「香港滙豐流動理財應用程式及流動保安編碼條款及細則」合併為單一文本，方便客戶能一併查閱，就此事為客戶帶來不便致歉。