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卓悅遭追欠款4000萬

2021-06-23 列印
　　本地化妝連鎖零售商卓悅（653）繼早前被創辦人葉俊亨妻子鍾佩雲入稟追討逾4000萬的貸款後，該公司昨又再被指拖欠近4000萬款項。

  據悉，有數間聯合追討卓悅的公司表示，被卓悅拖欠近4000萬款項，直指卓悅「對還款的態度頗為消極，有拖無欠，還款日期杳無音訊」，並計劃聯手召開記招，以交代及公開拖欠款項詳情。



  當中追討欠款的持份者包括有，室內裝修工程、裝飾工程廣告、冷氣工程等多間公司。有關發言人指出，同一時間卓悅有足夠資金發展合作項目，卻無法支付款項。        

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