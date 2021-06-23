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蘇黎世：首季年化保費升五成

2021-06-23 列印
　　蘇黎世保險（香港）宣佈成立蘇黎世人壽保險（香港）有限公司，並已獲得香港保險業監管局授予本地人壽保險牌照。

  蘇黎世保險（香港）人壽保險業務行政總裁歐睿暉表示，公司今年首季業績表現良好，年度化保費（APE）按季升逾50%。他續指，現時有傳統壽險和投連險產品，並計劃在未來一年，推出更多產品以滿足不同階段人士需求，包括於下半年多推出危疾保險產品。



  蘇黎世目前主要以獨立理財顧問作銷售，人壽保險業務獨立理財顧問部總監蘇聰指出，公司已與約100間獨立理財顧問公司簽約，當中涉約3000名獨立理財顧問。

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