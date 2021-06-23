理財通啟動在即 滙豐聘增400人搶客

市場期待已久的「跨境理財通」，料於下半年啟動，彭博預計「理財通」每年手續費多達30億元人民幣，成為銀行必爭之地。香港多家銀行都摩拳擦掌，積極籌備迎接理財通開車。據彭博行業研究估計，下半年將啟動的「理財通」計劃或將為全球銀行，包括中國銀行在內的國內競爭對手，開放每年30億元人民幣的手續費收入，指理財通將允許深圳等九個華南城市的銀行客戶與香港進行雙后向的跨境投資，進一步整合1.7萬億美元的大灣區經濟。滙豐控股（005）一方面整頓海外蝕本業務，一方面大刀闊斧開拓亞洲理財業務，滙豐大灣區負責人Daniel Chan表示，正在香港招聘300至400名員工，以配合區域擴張。Daniel Chan向彭博表示，理財通對散戶投資者而言是一個突破，他們可以新方式在跨境投資，並透露正在香港招聘300至400名員工。渣打（2888）早前亦表示在未來5年，亞洲增聘3000名財富管理人才。東亞銀行（023）計劃未來三年招聘200至300名前線員工。渣打亞洲消費者私人和企業銀行部門主管Samir Subberwal早前接受採訪表示，該行正計劃將其亞洲富裕客戶的業務規模擴大一倍，目標在未來5年內透過招聘或晉升增加3000個財富管理業務關係管理經理、財富專才人手，屆時人手將擴大一倍，以滿足亞洲區內收入增加的需求，該行亦計劃今年在本港零售銀行和財富管理業務方面增聘約400人。渣打倍增人手攻財管中銀香港（2388）個人金融及財富管理部總經理陳文早前受訪時表示，該行已在人手、系統、服務與網絡及產品方面為理財通的開通作好準備。該行目前已累積50萬名南向客戶，計劃未來繼續擴大前線員工數量，但未就人數設立上限和目標。他指該行會在理財通啟動初期，推出一些低至中風險理財產品，估計在南向理財通的理財產品裏，會包括基金、債券、存款等複雜性較低、低至中風險的產品。