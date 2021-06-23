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旺旺多賺13.9% 派息反減四成

2021-06-23 列印
　　中國旺旺（151）截至今年3月底止年度，賺約41.57億元（人民幣，下同），升近13.9%；每股盈利33.83分，派末期息1.46美仙，派息按年削減近四成。該公司表示，未來主要原物料如奶粉、包裝材料等價格的上漲亦將會對成本帶來影響。中國旺旺昨日收報5.74元，跌3.4%。

　　期內收入近220億元，按年上升9.5%。當中，乳品及飲料類收入升12%，至110.1億元，休閒食品類收入亦升近15%，至53.1億元。不過，受國內外疫情影響禮包出貨節奏，米果類收入跌不足1%，至55.8億元。



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