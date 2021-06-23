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95%受訪內地人擬購港基金

2021-06-23 列印
　　跨境理財通即將開通，香港投資基金公會發佈調查顯示，95%受訪者有興趣透過跨境理財通，購買香港基金產品，因為多元投資組合及分散風險、海外市場有更多投資機會等，而投資者每年預期回報平均數為13%，最大可承受虧損平均數為8%。

　　基金公會主席鄒建雄昨日表示，可以達到13%預期回報屬於中至高風險產品，惟初期的理財通僅有低至中風險產品，未必能滿足相關投資者。香港投資基金公會按照香港證監會資料估算，符合理財通資格、在香港註冊的中低風險基金產品約有200至300隻，料在理財通推出時已經可以向內地投資者銷售。



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