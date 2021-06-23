連續四天停牌的壹傳媒（282），股份能否復牌，小股民能否「鬆綁」，惹起廣泛關注。金融界人士認為，如果作為主要業務的《蘋果日報》，因銀行戶口遭凍結而停刊，壹傳媒復牌的機會甚微，股票面臨變「牆紙」。壹傳媒旗下多間公司的戶口遭政府凍結，並有多名高層被捕，而股份在當日亦宣告停牌。停牌前壹傳媒價格報2.9角，公司總市值約7億6000萬元。香港股票分析師協會主席鄧聲興指出，假如《蘋果日報》真的停刊，他認為壹傳媒餘下的業務，未必足以支持其上市地位，屆時股份將長期停牌，直至除牌為止。估計無人敢做「白武士」雖然很多停牌公司，透過引入投資者令業務翻身以及申請復牌，但鄧聲興認為，壹傳媒因涉及國安法而遭凍結戶口，相信沒有投資者願意充當「白武士」。他續稱，債權人應及早申請壹傳媒清盤，讓法庭委任臨時清盤人接管公司，避免資產流失。壹傳媒原定在下周一（28日）召開董事會及公佈業績。鳳凰衛視易手 劉長樂辭任主席鳳凰衛視（2008）股權轉讓於昨日完成交割，劉長樂持有的今日亞洲不再是公司股東，紫荊香港及Common Sense各成為公司主要股東。該公司並宣佈，劉長樂已辭任主席及執行董事，由行政總裁徐威接任；信德集團（242）行政主席何超瓊獲委任為副主席及非執行董事。劉長樂在今年4月折讓22%，以每股0.61元出售所持有的18.94億股鳳凰衛視股份，涉資11.6億元。他在今年2月已經卸任公司行政總裁。高瞻