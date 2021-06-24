美國聯儲局主席鮑威爾前晚在國會作證時，表明聯儲局不會先發制人加息，亦已經做好運用所有工具，將通脹控制在局方目標2%附近，這番言論稍紓緩市場對提前加息憂慮，刺激美股前晚回升，昨晚早段續向上，杜指升26點報33971點；納指再創新高，升36點報14289點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33874點，跌71點；標普500指數收報4241點，跌4點；納斯達克指數收報14271點，升18點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.75港元，較香港收市價跌0.30港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見582.22港元，較香港收市價跌0.28港元。歐洲股市周三普遍下跌。英國富時100指數收報7074.06點，跌15點。德國DAX指數收報15456.39點，跌179點。法國CAC指數收報6551.07點，跌60點。金價靠穩。於紐約商品交易所，8月期金收報每盎司1783.4美元，升6美元，升幅0.34%。經濟數據方面，美國第一季經常帳赤字為1957億美元，為2007年第一季以來新高，但較市場預期的2086億美元為少。至於上周抵押貸款申請指數升2.1%。聯儲偏「鴿」言論刺激港股急升。新舊經濟藍籌股齊升，帶動恒指高開高走，一度急升584點，高見28817點，收報28817點，大漲507點，創近三個月最大升幅，重上50天線（28724）。科指亦重上8000關，收報8020點，飆近2.7%。成交增至1565億元。分析認為投資氣氛轉好，恒指短線上望29300點。鮑威爾大派「定心丸」，大部份藍籌股報捷。ATM走高，美團（3690）彈5.19%，收報308元，單一股隻推高大市114點；阿里（9988）揚2.07%，收報207.2元；股王騰訊（700）升1.57%，收報582.5元。電動車概念股領放，吉利（175）行政總裁接受傳媒訪問指，該公司將發展半導體公司，消息刺激吉利股價飆5.8%，收報26.4元；贛鋒鋰業（1772）飆7.5%；長汽（2333）抽升6.1%；敏實（425）走高4.3%；比亞迪（1211）漲3%。小鵬汽車即將來港上市，刺激其美股股價曾升近7%，理想汽車更曾升8%，蔚來則曾升逾4%。其他中概股方面，富途曾升逾7%，高見172.2美元，嗶哩嗶哩升4%，拼多多亦升逾3%。科技股方面，Tesla亦曾升逾5%，高見656美元，為表現最佳標指成份股。WSB概念股再見異動，大麻股Sundial Glowers曾升16%，高見1.04美元，AMC院線及遊戲驛站則靠穩。短線恒指上望29300點富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，市場投資氣氛明顯好轉，資金追捧強勢股份，短線恒指將以29300點為上望目標。另外，他指最近市場資金開始由舊經濟股，逐步轉戰至新經濟等板塊，故此他相信汽車股、科技股、生科股以及太陽能股，勢成大市向上推動力，建議股民可捕捉上述板塊獲利機會。