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聯儲預計通脹將降溫

2021-06-24 列印
  美國聯儲局主席鮑威爾稱，近期物價升幅大於儲局的預期，主要是受經濟重啟帶動。他預計通脹將會降溫，他指美國經濟重新開放存在巨大的不確定性，但認為美國達到上世紀70年代惡性通脹水平的可能性很小。

        就業市場方面，鮑威爾稱，雖然與就業復甦的目標仍有很大距離，但美國勞動力市場正逐漸好轉。他亦表示在制定未來貨幣政策時，儲局不會只根據整體失業數字，將繼續關注一系列廣泛的勞動力市場數據。



        美聯儲官員上周調高對今年通脹的預測中值，估計今年第四季度的消費者價格同比上漲3.4%，高於3月份估計的2.4%。美國早前公佈一系列高通脹數據，5月份消費者價格指數同比升幅達5%，是自2008年的最高水平。
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