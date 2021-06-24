小鵬汽車回流過關 即將招股下月掛牌

小鵬汽車（XPEV）秘密向港交所（388）遞表，昨日通過上市聆訊，打響內地造車新勢力回流第一炮。據消息人士表示，該股將於不日展開招股，並於下月掛牌，擬發行5%至10%新股，集資額介乎10至20億美元（約78至156億港元），細節視乎情況而定，最後或有變動。摩根大通及美銀證券為聯席保薦人。小鵬汽車是近期罕有以雙重主要上市形式（dual primary listing）登陸本港的大型中概股，上一次採用此方式上市的是三年前掛牌的百濟神州（6160），該股去年已「搣甩」B字獲納入港股通。按現時滬深港通規則，小鵬有望在上市六個月後（即最早明年1月後）納入港股通。有望半年納港股通消息人士指出，小鵬回巢主要是考慮到擴闊投資者基礎、增加股份流動性需要。據悉另一關鍵因素是，其股東之一的阿里巴巴（9988）將同股不同權股份（C類股份），轉換為同股同權股份（A類股份），令公司不再是港交所暫不認可的「企業版同股不同權」架構，為來港上市掃除障礙。該名消息人士表示，小鵬罕有選擇「雙重上市」，雖然要符合更多監管規定和合規要求，亦不能享受以第二上市形式掛牌的多項豁免優惠，不過「雙重上市」有助股份早日進入港股通行列，更多內地投資者可參與買賣。消息人士又指，由於近期市場上鮮有「雙重上市」股份，交易所鼓勵此上市形式。另外值得留意的是，小鵬於去年8月在美國紐交所掛牌，至今未滿兩年，不符合聯交所現時大中華公司第二上市條款。據聆訊後資料集顯示，小鵬去年全年淨虧損縮至27.32億元人民幣，2019年淨虧損為36.92億元人民幣。另有消息人士表示，全球晶片短缺，但小鵬晶片獲取可控，生產及交付不受影響，又預計公司將於2023年扭虧為盈。