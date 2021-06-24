另外，已截止招股的和黃醫藥（013），將以每股40.1元定價，集資總額約41.71億元，而其孖展只錄得輕微超購0.1倍，共6.42億元孖展認購額。至於越秀服務（6626），有消息指其計劃以招股價下限4.88元定價，其招股價介乎4.88至6.52元。
奈雪的茶傳60萬人認購
另外，已截止招股的和黃醫藥（013），將以每股40.1元定價，集資總額約41.71億元，而其孖展只錄得輕微超購0.1倍，共6.42億元孖展認購額。至於越秀服務（6626），有消息指其計劃以招股價下限4.88元定價，其招股價介乎4.88至6.52元。
傳染力強 大埔多廈強檢 男地勤染變種病毒 本地零確診斷纜
本港連續十六日本地零確診之勢恐已中斷，並正面對高傳播力Delta變種病毒的威脅。一名居於大埔運頭塘邨的男子，初步確診感染L452R變種病毒株，他任職機場地勤，並在大埔新達廣場兼職顧客服務工作。大埔南逾...
2021-06-24
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問候三人近況盛讚貢獻 習近平與太空人天地通話
中國太空站內三位太空人已開始投入工作，而周三上午中國國家總書記習近平更親臨北京航天飛行控制中心，與航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波進行「天地通話」。習近平先問候三人的近況，讚揚他們的貢獻，又指會在北京等候...
2021-06-24
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中國共產黨成立百周年發行紀念幣
中國共產黨成立一百周年紀念幣於本月二十一日起陸續發行。新華社報道指，此次共發行九款紀念幣，其中既有普通紀念幣，又有金銀紀念幣。 報道引述人民銀行副行長范一飛指「與前兩次同題材紀念幣發行相比，中國共...
2021-06-24
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柏傲莊呎價3.5萬創新界分層新高
新世界旗下沙田大圍站柏傲莊銷情連番報捷，該盤昨日招標售出項目三期3伙，其中一伙呎價達3.5萬，創新界區分層新高。另外，發展商日前重推項目一、二期單位，昨日開始接受登記，其中一期單日收逾3000票，超額...
2021-06-24
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恒指漲507點 三個月最大升幅 科技股受捧 納指又新高
美國聯儲局主席鮑威爾前晚在國會作證時，表明聯儲局不會先發制人加息，亦已經做好運用所有工具，將通脹控制在局方目標2%附近，這番言論稍紓緩市場對提前加息憂慮，刺激美股前晚回升，昨晚早段續向上，杜指升26點...
2021-06-24
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使詐爭出線 阿蘇要贏「玻」
烏拉圭射手蘇亞雷斯向來為勝利不擇手段，該隊於美洲國家盃A組僅一和一負，周四在巴西中立場對同組實力最弱的玻利維亞，矢言為領軍開齋無所不用其極。加上烏拉圭近四次對賽三勝一負，當中三場勝仗都剛好淨勝兩球，讓球主客和該隊讓兩球「和」值捧。（有線601、661台周五凌晨5:00直播） 蘇亞雷斯爭勝欲極強，最經典莫過於一○世界盃八強對加納用手擋出對手必入球。上仗對智利尾段也蓄意在對方禁區調整左腳球鞋約三十秒，阻止敵軍門將哥迪奧巴禾開龍門球。 哨牙蘇雖然無所不用其極，也取得士哥，但改變不了烏拉圭僅和一比一，目前一和一負排A組尾二。今仗對零分包尾的玻利維亞，蘇亞雷斯揚言不勝無歸，確保提前出...
2021-06-24
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【文青好去處】文青們今個周末有好去處了！常霖法師用紡織比喻人生？南豐紗廠舉行《紡如人生──常霖法師禪藝展2021》
常霖法師出道前為香港著名攝影師葉青霖，他於南豐紗廠舉行的《紡如人生──常霖法師禪藝展2021》，把紡織的元素放進展覽中，以一條由不同物料編織成的作品，就像我們的人生一樣，在展架上從頭到尾、彎彎曲曲、高...
2021-06-22
- 【天竺鼠車車變他媽歌池？！】人氣動畫《天竺鼠車車》與BANDAI聯手推出全新「PUI PUI天竺鼠車車他媽歌池」！玩家更有機會飼養出稀有版天竺鼠車車？
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惡死老竇 森美躁底子女學足 陳豪嚴管野蠻孻女 親自教功課
所謂「有其父必有其子」，父母就係仔女面鏡，影響真係可以好大。陳豪（阿Mo）和森美最近為真人動畫《比得兔2：走佬日記》粵語版配音，兩位型爸接受《頭條日報》訪問時，大談湊仔經，雖然二人均自認嚴父，但前者是...
2021-06-24
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社論——暑假優惠送獎學金 谷學生打針
本港開展新冠疫苗接種計劃一百一十八天，累計二百萬人打了第一針，同時連續十六天本地零確診，疫情向好之際，大埔出現一宗變種病毒初步確診個案，疫情有反彈的危機。現在每一個人都要反思，如何出一分力，阻止變種病毒在港肆虐。其實，答案相當清楚，就是人人去打針，政府和各界要繼續提供誘因，鼓勵市民配合，尤其吸引更多年輕人接受打針。 美國有州份推出獎學金，鼓勵學生去打針，這個跳出框框之舉，香港大可照跟如儀，各個辦學團體、大學或相關團體，如有財力，應向打了針的學生給予適當的獎勵，無論是減學費、提供獎學金等等，甚至是有助學習的大抽獎，都可以考慮。港府也要靈活變通，趁暑假來臨，年輕人活動需求大增，...
2021-06-24
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馬場浮世繪——樂仔造磅失敗進力要易配
昨晚周俊樂本來為師傅韋達策騎四駒，其中第五場的「魅力星光」一放到底取勝，正當大家以為，這對師徒之後仍會有馬搏殺的時候，馬會卻突然宣布，周俊樂在第八場的座騎「進力之城」易配賀銘年，原來樂仔無法造到出賽要求的一一二磅，對於見習生而言情況都算罕見，可能因為他身形比較高大吧！ 馬場浮世繪
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