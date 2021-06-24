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奈雪的茶傳60萬人認購

2021-06-24 列印
　　奈雪的茶（2150）昨日截止認購，市場傳出超過60萬人認購，公開發售部份超購430倍，凍資約2200億元。據悉，其將以上限價19.8元定價，將於本月30日掛牌。摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。

  另外，已截止招股的和黃醫藥（013），將以每股40.1元定價，集資總額約41.71億元，而其孖展只錄得輕微超購0.1倍，共6.42億元孖展認購額。至於越秀服務（6626），有消息指其計劃以招股價下限4.88元定價，其招股價介乎4.88至6.52元。



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