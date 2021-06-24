  • 2021年6月24日 星期四
  • 26º
  • 91%
熱門： 英華書院壹週刊蘋果日報消費券打針優惠

日報新聞 > 金融

謝瑞麟上年度虧損減半 連續兩年不派末期息

2021-06-24 列印
　　本地珠寶零售商謝瑞麟（417）公佈，截至3月底止的上年度虧損大幅收窄50.9%，至4398萬元，為連續兩年不派末期息。

  該公司主席及行政總裁謝邱安儀表示，整個珠寶行業1至4月均見正增長，但強調主要為受到去年低基數所致，並非行業錄得強勁復甦，料本港業務復甦長遠仍要視乎疫情的發展，以及通關等因素。謝瑞麟昨收漲近16.5%，報1.27元。



        集團期內營業額按年跌9.1%，至26.5億元。當中港澳零售業務營業額重挫50.2%，同店銷售跌39%；內地的自營店營業額上升3.9%，同店銷售增長13.3%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd