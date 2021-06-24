貿發局上調出口預測 料升15%創11年最強反彈

香港貿發局昨日公佈，香港出口指數由去年疫情爆發的歷史低位16，回升至今年第二季的48.7，按季升9.7，貼近擴張領域，連升五季。貿發局研究總監關家明表示，今年出口增長預測，將由5%上調至15%，在低基數效應下，成為自2010年來最強勁的出口反彈，又預期即使美國加息，對今年出口影響不大。貿發局調查顯示，仍有近57%受訪港商表示，生意受疫情打擊，但已較上季的78%為低。他解釋，大幅上調出口增長預測，主要因為市場情況較預期好，定單集中在中國，而非分散到各地，其次在去年底做預測時，未料及有如此強勁的反彈，加上美國及歐洲推出多項財政政策刺激措施，市場反應較預計快。他續指，由於主要經濟體的增長預測亦不斷調升，所以將今年出口預測向上調10個百分點，已算保守，再者今年香港首季出口總額已按年增加超過三成，即使最後一季出口只錄得低單位數增長，全年增長15%亦很難不達標。他預計，未來本港出口指數會穩定地增長，惟升幅收窄，並料下周公佈5月出口貨值的增幅有二至三成。香港貿發局公佈的報告顯示，受訪港商最擔心的問題是疫情反覆、全球需求疲弱，以及中美貿易摩擦持續，分別有41.5%、16.7%及13%。另外，有56.9%的受訪港商指仍受疫情打擊，較上季78.2%大幅減少。關家明表示，疫情對港商影響轉趨緩和，可能是因為表示負面的企業在是次的調查中已倒閉，而有些企業在疫情下反應快捷，令業務有反彈，更指疫情有助業務發展。疫情對港商影響趨緩和對於美國聯儲局或會提前加息，關家明認為對香港出口來說，今年未必會造成很大影響，但有機會對股市等資產市場造成較大波動，而市場能承受資產市場短期波動所帶來的衝擊。報告指，在各種不利影響中，港商最普遍遇到的是買家減少訂貨量、運輸成本上升，以及物流配送受阻，而為了應對挑戰，港商採取開發其他產品種類、發展內銷市場等新策略。