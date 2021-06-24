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中國動向年賺18億增四倍

2021-06-24 列印
　　中國動向（3818）去年純利18.1億元（人民幣，下同），同比升3.94倍，每股盈利30.9分，派末期股息及特別股息3.54分及1.54分，合計為5.08分。盈利大升除了得益於銷售增長，投資分部收益同比大升2.69倍至20.95億元，亦居功不少。

        集團期內銷售額19.7億元，同比升27.8%，毛利率65.6%。當中來自Kappa品牌的銷售總額為17.8億元，同比增加28.4%，分部毛利率68.4%，同比下跌1.2個百分點。截至3月底店鋪總數為1170間，按年淨增加41間。



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