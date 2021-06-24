本港開展新冠疫苗接種計劃一百一十八天，累計二百萬人打了第一針，同時連續十六天本地零確診，疫情向好之際，大埔出現一宗變種病毒初步確診個案，疫情有反彈的危機。現在每一個人都要反思，如何出一分力，阻止變種病毒在港肆虐。其實，答案相當清楚，就是人人去打針，政府和各界要繼續提供誘因，鼓勵市民配合，尤其吸引更多年輕人接受打針。 美國有州份推出獎學金，鼓勵學生去打針，這個跳出框框之舉，香港大可照跟如儀，各個辦學團體、大學或相關團體，如有財力，應向打了針的學生給予適當的獎勵，無論是減學費、提供獎學金等等，甚至是有助學習的大抽獎，都可以考慮。港府也要靈活變通，趁暑假來臨，年輕人活動需求大增，...

2021-06-24