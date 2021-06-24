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澳博易名為澳娛綜合

2021-06-24 列印
　　有多年歷史、在港澳無人不知的澳博（880）將會改名，新名稱更能反映業務多元化。在本港上市的澳門博彩控股昨日宣佈，董事會決定將其主要附屬公司澳門博彩股份改名，中文名稱改為澳娛綜合度假股份，簡稱為澳娛綜合。

　　至於英文名稱則改為SJM Resorts, Limited（SJM）。澳娛綜合的母公司，即是在本港上市的澳門博彩控股，中英文名稱均維持不變，英文仍為SJM Holdings Limited。



  澳門博彩控股主席兼執行董事何超鳳表示，新的公司名稱更充份反映集團於旅遊和休閒娛樂業的地位。

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