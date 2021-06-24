中環IFC外望——壹傳媒停運《蘋果》今最後出版

政府早前引用《港區國安法》，凍結《蘋果日報》等三家相關公司共1800萬元資產，導致該報缺乏資金運營，大批員工隨後辭職。壹傳媒集團昨日宣佈，基於員工安全及人手考慮，決定昨晚凌晨後停運，今日出版最後一份《蘋果》實體報紙，網站亦會停止更新，結束26年歷史。《蘋果日報》管理層根據壹傳媒集團董事局公佈，基於員工安全及人手考慮，決定昨晚午夜後停止運作，今日出版最後一份實體報紙，網站昨晚午夜後停止更新。據悉，今日最後一期《蘋果》目標印刷為100萬份。 《蘋果》表示，感謝讀者、訂戶、廣告客戶及港人二十六年來厚愛的支持，將由壹傳媒集團公佈員工離職安排、訂戶善後詳情。同屬壹傳媒旗下、創刊逾31年的《壹週刊》，及創刊近24年的《飲食男女》，亦宣佈結束營運。《壹週刊》社長黃麗裳發公開信指，《壹週刊》未能扭虧為盈，本月已達終點。此外，台灣《蘋果新聞網》發聲明強調，壹傳媒集團下各子公司財政獨立，《台蘋》運作不受影響。PayMe滙豐卡可增值3000元滙豐旗下電子錢包PayMe近年不斷削減信用卡增值額，對上一次削額行動為去年10月，而距今不足一年，PayMe就掉頭上調信用卡增值額，並於昨日通知用戶，由今年8月起，使用滙豐信用卡增值PayMe的上限將會由現時每月1000元提高至3000元。然而用戶人數高達230萬的PayMe是次上調信用卡增值上限只局限於滙豐信用卡，其他信用卡的增值上限仍保持為1000元不變。滙豐回應表示，PayMe不時因應用戶喜好、市場環境及趨勢等多方面因素作檢討，務求提升客戶服務體驗。用戶可以在PayMe應用程式內更改增值方式。除以信用卡增值外，PayMe亦可連結銀行戶口增值。高瞻