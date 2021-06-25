美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，市場對加息憂慮紓緩，加上憧憬美國短期內達成基建協議，支持美股向好，納指及標指齊創新高。杜指早段曾升287點，報34162點；納指續創新高，曾升143點，高見14414點；標指則升29點，高見4271點。美股中段升幅擴大，杜指曾升近三百五十點。美國總統拜登今晨宣佈與民主、共和兩黨參議員，就重建國家基建方案達成協議，消息支持美股進一步造好。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34196點，升322點；標普500指數收報4266點，升24點；納斯達克指數收報14369點，升97點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.02港元，較香港收市價升0.12港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見586.11港元，較香港收市價升3.11港元。Tesla曾逼近700美元科技股普遍造好，Tesla曾再升逾6%，高見697美元；AMD曾升逾3%，高見87美元；facebook、Google及Netflix則升不足1%。中概股亦見回勇，在港上市的百度，美股曾升逾3%，高見195美元水平；嗶哩嗶哩美股更升逾5%，高見121美元水平。中概電商股表現強勢，拼多多曾飆5%，高見128美元；京東亦升近2%，報74.525美元；阿里巴巴曾升1.8%，報218.73美元。另一方面，周三強勢的內地電動車股個別發展，今日開招的小鵬汽車股價回吐1.6%；理想汽車亦跌1.5%；蔚來汽車股價則曾升0.9%。數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數達41.1萬人，按周減少7000人，市場預期為38萬人。美國第一季度國內生產總值（GDP）按季年率終值為增長6.4%，符合市場預期。美國5月耐用品定單按月增長2.3%，創1月以來最大增幅，預期為增長2.8%，但仍較市場預期低0.5個百分點，扣除飛機的非國防資本耐用品定單，按月減0.1%。歐洲股市造好。旅遊及消閒類股領漲，升近2%。英國富時100指數收報7109.97點，升35點，升幅0.51%。法國CAC指數收報6631.15點，升80點，升幅1.22%。德國DAX指數收報15589.23點，升132點，升幅0.86%。港股方面，恒指連升第二日，重返20天線（28842），一度逼近二萬九關，其後升幅略為收窄，收報28882點，走高65點；科指則反覆靠穩，連續兩日企穩8000關樓上，收報8039點，上升0.2%；大市成交金額縮減至逾1339億元。恒指兩連升越20天線瑞信大中華區首席投資總監邵志銘表示，恒指今年底目標為30000點，但短期仍會受制於股市未完結的調整期，料續呈區間橫行格局。他目前看好內地可持續板塊，如電動車、太陽能及風能行業，至於科技股則維持中性看法，但仍相信中長線將會跑贏市場。此外，他也看好具防守性的價值股，如保險股及本港地產股。