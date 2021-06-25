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會計師會冀會員對削權表態

2021-06-25 列印
　　政府早前拋出方案，由財匯局監察會計師以及接管發牌權力，有消息指被削權的香港會計師公會，將會全面諮詢會員意見，希望四萬名會員透過諮詢表態。政府則將於下周一（28日）派官員與公會會員見面，並在7月5日將方案提交立法會財委會討論。

　　財經事務及庫務局局長許正宇早前在網誌披露，計劃擴大財匯局權力，由財匯局全面監察會計師以及接管發牌權力。現時財匯局負責監管替上市公司核數的會計師，其他會計師則由公會自行監管。不過按照政府構思，日後財匯局全面接管會計師的監管工作，公會則主力支援及培訓會員。



　　對於面臨「削權」，會計師公會曾發表聲明，指改革影響深遠，希望政府進行廣泛諮詢。
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