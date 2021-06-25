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恒大續降負債 償還136億債

2021-06-25 列印
　　中國恒大（3333）昨日發出公告稱，該公司已經安排自有資金約136億港元匯入債券還款帳戶，用以償還2021年6月28日到期的美國債券本金14.5億美元，以及所有境外美元債券到期的應付利息2.98億美元，合計共約17.5億美元。

　　自恒大實施新戰略以來，該公司用自有資金已累計歸還7筆境外債券，本息合計約106億美元（約823億港元）。到2022年三月前，公司再無到期的境內外公開市場債券。2020年中央政府為收緊內地房地產融資設立「三條紅線」，隨後恒大主席許家印在發佈會中宣佈公司將轉變發展方式，決心將公司負債降低。



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