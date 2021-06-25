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傳螞蟻洽國企 組公司分享數據

2021-06-25 列印
　　外電引述知情人士指，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團正與國企洽商，合組一間信用評分公司，螞蟻將分享其消費者數據，並將相關權限置於監管機構以下。螞蟻、人行對有關報道不予置評。

　　報道指，這間信用評分公司或最快今年第3季成立，螞蟻可能會放棄掌握大量內地民眾金融習慣數據的部份控制權。知情人士透露，螞蟻正與中國國有企業協商信用評分公司收集的數據範圍，以及該公司的評分如何與中國全國性數據庫計劃銜接。另外，內地監管部門正為國企爭取更大話語權，並希望國企在營運上有更大參與度。據報，在該合資企業的股東中，其中一名潛在股東為一間總部位於上海的金融集團。



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