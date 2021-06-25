三新股今日同步開招，分別是小鵬汽車（9868）、康諾亞生物醫藥（2162）和朗詩綠色生活服務（1965）。其中中概股小鵬汽車今日起至下周三（30日）招股，全球發行8500萬股，招股價最高180元，每手（100股）入場費18181.4元。小鵬汽車目前於美國紐交所掛牌，其周三美股收市價為41.61美元，以每1股ADS（美國存托股份）相當於2股普通股計，折合後為162.3港元，較港股招股價上限180元低9.8%。另外小鵬公開部份為425萬股（即4.25萬手），佔全球發行5%。根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多1700萬股新的A類普通股，約佔全球發售初步可供認購的20%。康諾亞每手2.69萬耀才行政總裁許繹彬表示，耀才為每隻新股均預留500億元孖展額，但目前就小鵬查詢孖展詳情客戶不多，預計今日招股反應不會太熱烈，借出的孖展額未必能像時代天使（6699）般高，部份鍾情的投資者或早已入手美股。同時未有盈利的康諾亞生物醫藥亦今起至下周三（30日）招股，計劃發行5826.4萬股，招股價為50.5至53.3元，每手（500股）入場費高達26918.6元，位列最貴新股入場費第五，最多集資31.1億元，預計7月8日掛牌。摩根士丹利、中金及華泰為聯席保薦人。物管股朗詩綠色生活服務今日起展開招股，計劃發售1億股，招股價不高於4.16元，每手（1000股）入場費為4201.9元，最多集資4.16億元。海通為獨家保薦人。歸創通橋孖展千億今截飛此外，歸創通橋醫療（2190）今日截飛，綜合多家證券商數據，昨日錄得孖展約1017億元，公開發售部份超購395倍。據悉，該股將以招股價上限42.7元定價，料集資約25.6億元，國際配售反應熱烈，已提前截飛。該股將於7月5日掛牌。