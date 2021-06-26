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小鵬開招遇冷 僅超購1.46倍

2021-06-26 列印
　　港三年來首隻「雙重主要上市」中概股小鵬汽車（9868）首日招股遇冷，公開發售部份僅輕微超購約1.46倍，分析指由於該股已在美掛牌，掛牌後未必會有太大升幅，因而未見投資者大手入飛。

　　市場人士稱，中概股以「雙重主要上市」形式回巢，有機會進入港股通名單，北水可參與買賣，從而增加港股交投，加上交易所早前出台諮詢文件，放寬對「雙重主要上市」股份限制，顯示交易所想鼓勵中概股以「雙重主要上市」，不排除今次是想以小鵬汽車「省靚招牌」，吸引更多有意回流的中概股作「雙重主要上市」。



首日孖展錄18.84億

　　然而效果卻不盡如人意，小鵬汽車昨日起至下周三（30日）招股，認購反應慢熱，綜合本港數間券商，該股合共借出18.84億元孖展額，相當於公開集資額7.65億元，超額認購1.46倍。

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