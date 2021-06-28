憧憬七一回歸 中央先送大禮 南向通理財通勢將出爐

市場人士指，本港銀行正為理財通快將開通積極籌備中，儘管多間銀行表示一切準備就緒，惟因籌備工作實在太多，估計現階段銀行仍未完成所有準備工夫。根據理財通業務試點實施細則徵求意見稿，自細則發佈日起30日後生效，故當有正式公佈後，銀行緊接工作便要作自我評估並向金管局報備，待其批准推出理財通服務，同時又要內地合作銀行通過內地當局的驗收，所以銀行也需時將服務落地。
理財通分為「南向通」和「北向通」。在「南向通」安排下，南下投資的內地投資者可通過內地銀行見證開戶，毋須親身赴港澳開立投資帳戶。但「北向通」安排，則要求北上投資的港澳投資者必須親身到內地銀行開立投資帳戶，不得在港澳見證開戶。
「北向通」無法遙距開戶
鑑於疫情尚未斷尾，中港兩地何時通關充滿變數。業界人士坦言，倘若兩地未通關，就算理財通啟動，也可能會出現「南通北不通」的情況，因港人難以親身到內地開立理財通投資戶口。
因此有銀行寄望內地能放寬港人已在港見證開立的內地II類銀行戶口（限制功能帳戶）升級為I類戶口（全功能帳戶），作理財通投資。不過據悉內地無意放寬港人現有II類戶口升級，亦無意放寬讓兩地投資者遙距開戶。
對於理財通的市場反應，業界也有不同看法，有人認為「南向通」對內地客有吸引力，因香港投資產品豐富，有不同幣種和主題選擇，可藉此分散資產配置，以理財通100萬元人民幣的個人投資額度，預計很易會打爆額。
分析料初期反應一般
不過更多銀行界人士認為理財通初期反應未必很熱烈，其中一名銀行人士指，由於理財通只許銷售中低風險投資產品，香港這類產品回報僅3至4%，內地同類產品回報亦相若，故對兩地跨境投資者都可能欠缺吸引力。