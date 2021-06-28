憧憬七一回歸 中央先送大禮 南向通理財通勢將出爐

七一回歸24周年，市場憧憬中央送大禮，料七一前後或有公佈，包括債券通「南向通」及大灣區「跨境理財通」。有消息指，債券通「南向通」仍可能在六月底出台，而「跨境理財通」即使七月有公佈，估計最快八月才見銀行推出服務。有銀行界估計，南向理財通初期香港可以上架的中低風險投資產品約100隻，料初期反應不會太熱烈。市場人士指，本港銀行正為理財通快將開通積極籌備中，儘管多間銀行表示一切準備就緒，惟因籌備工作實在太多，估計現階段銀行仍未完成所有準備工夫。根據理財通業務試點實施細則徵求意見稿，自細則發佈日起30日後生效，故當有正式公佈後，銀行緊接工作便要作自我評估並向金管局報備，待其批准推出理財通服務，同時又要內地合作銀行通過內地當局的驗收，所以銀行也需時將服務落地。理財通分為「南向通」和「北向通」。在「南向通」安排下，南下投資的內地投資者可通過內地銀行見證開戶，毋須親身赴港澳開立投資帳戶。但「北向通」安排，則要求北上投資的港澳投資者必須親身到內地銀行開立投資帳戶，不得在港澳見證開戶。「北向通」無法遙距開戶鑑於疫情尚未斷尾，中港兩地何時通關充滿變數。業界人士坦言，倘若兩地未通關，就算理財通啟動，也可能會出現「南通北不通」的情況，因港人難以親身到內地開立理財通投資戶口。因此有銀行寄望內地能放寬港人已在港見證開立的內地II類銀行戶口（限制功能帳戶）升級為I類戶口（全功能帳戶），作理財通投資。不過據悉內地無意放寬港人現有II類戶口升級，亦無意放寬讓兩地投資者遙距開戶。對於理財通的市場反應，業界也有不同看法，有人認為「南向通」對內地客有吸引力，因香港投資產品豐富，有不同幣種和主題選擇，可藉此分散資產配置，以理財通100萬元人民幣的個人投資額度，預計很易會打爆額。分析料初期反應一般不過更多銀行界人士認為理財通初期反應未必很熱烈，其中一名銀行人士指，由於理財通只許銷售中低風險投資產品，香港這類產品回報僅3至4%，內地同類產品回報亦相若，故對兩地跨境投資者都可能欠缺吸引力。