傳中免來港籌780億 勢成年內最大型IPO

本港新股市場熱鬧，再有多間公司向港交所（388）遞交上市申請，其中最矚目的內地免稅零售商中國中免，擬集資70至100億美元（約546億至780億港元），或成為年內集資規模最大的新股。今日有兩隻新股掛牌，包括越秀地產（123）旗下物管公司越秀服務（6626）及內地壓力設備製造商森松國際（2155）。據路透旗下IFR引述消息人士指，中旅集團旗下中國中免計劃集資70億至100億美元。若成事，中國中免有機會成為年內集資規模最大的新股，超越2月上市籌資額高達62.3億美元的快手（1024）。該公司已於2009年在上海證券交易所上市，其上周五收市價為296.7元（人民幣，下同），市值達5792億元（約6969億港元）。A股市值近7000億據初步招股文件，截至今年6月15日，中國中免經營194間店舖，當中內地店舖有188間，以及有6間境外免稅店在香港、澳門和柬埔寨。截至去年底，其收入按年升約10%，至525億元，而盈利按年大增31%，至59.3元。受疫情影響，中國中免的收入由高度集中於免稅銷售，分散至海南的離島銷售及線上銷售，導致有稅銷售增加。其去年口岸免稅店收入按年大跌37%，至200億元，佔收入38%，按年跌28.3個百分點；離島免稅店按年大增1.26倍，至299億元，佔收入57%。是次集資所得將用於拓展海外渠道、鞏固國內渠道、於促進產業鏈延伸、改善供應鏈效率、鞏固上游採購體系等用途。森松今掛牌 暗盤飆六成森松國際（2155）及越秀服務（6626）今日掛牌，其中森松國際以招股價上限2.48元定價，收報4元，較定價高61%，一手1000股帳面賺1520元。另一方面，越秀服務以招股價下限4.88元定價，收報4.9元，升0.41%，一手500股帳面賺10元。