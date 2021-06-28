遠展：海外投資迎收成期

遠東發展（035）日前公佈業績，集團董事總經理孔祥達表示，過去集團於海外投資即將進入收成期，尤其是在英國投資。他強調，集團會以當地人的市場為主，不會過份集中在華人市場，又解釋指因英國人口增長速度快，但房屋供應不足，因而看好英國樓市前景。孔祥達透露，目前集團在英國的樓宇銷售量約有數十個百分比增長。孔祥達指，公司將大力發展按揭平台業務，目前已成功將按揭業務擴展至英國市場，未來計劃開展資產管理業務，不僅向住宅物業提供貸款，亦向其他資產提供借款。此外，目前集團設有地產代理業務，除了住宅買賣外，集團亦與英國家具店合作，香港客戶可在香港選購家具，由集團代理英國的家具送貨服務。隨著疫情緩和及經濟開始復甦，集團對酒店業前景感到正面樂觀，並有3間分別位於澳洲及英國的酒店將於2022年下半年落成，當中位於墨爾本的West Side Place為澳洲最高的酒店。