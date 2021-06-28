——有傳內地批准兩大國有科技企業合併，以抗衡美國及其他競爭對手。據外媒報道，中國國務院國有資產監督管理委員會為兩大國有科技企業的合併開綠燈，期望能夠打造出更能與美國以及其他對手競爭的「IT航空母艦」。
——愛帝宮（286）公佈，為滿足集團進一步拓展，張偉權卸任董事會聯席主席職務，但留任執行董事，負責集團除月子服務外、其他業務的執行工作。
——漢港控股（1663）公佈業績，截至今年3月底止年度，全年盈利5754萬元（人民幣，下同），按年增長1%，每股盈利2.34分，派末期息每股1港仙。收入4.27億元，減少4.8%。
—— 大昌微線集團（567）公佈業績，截至今年3月底止年度，全年虧損6698萬元，每股虧損10.38仙，不派末期息；對上年度虧損8725萬元。持續經營業務收益6789萬元，按年下跌94.3%。
——美建集團（335）公佈業績，截至今年3月底止年度，全年盈利4623萬元，下跌3.17%，每股盈利1.7仙，派末期息1仙。收益1.19億元，按年減少31.81%。
——中信證券（6030）公佈，收到中證監通知，中證監對該公司試點開展基金投資顧問業務並無異議。試點期限為一年，之後再申請續期。東方證券（03958）亦公佈，中證監對該公司試點開展基金投資顧問業務並無異議。