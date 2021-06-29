杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34283點，跌150點；納斯達克指數收報14500點，升140點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見45.50港元，較香港收市價跌0.40港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見597.58港元，較香港收市價升2.08港元。
大摩：聯儲貨幣政策關鍵
歐洲主要股市下跌，倫敦富時100指數收報7072點，跌63點。巴黎CAC 40指數收報6558點，跌64點。德國DAX指數收報15554點，跌53點。
恒指夜期報29285點，升61點，高水17點。大摩主管指出，自新冠疫情爆發以來，聯儲局超寬鬆的貨幣政策對市場走向影響關鍵，因此該局縮表進程及預期加息幅度及速度，會是投資市場最大風險。
油價回落，紐約期油每桶跌0.36%美元，報73.7美元；倫敦布蘭特期油跌0.4美元，報74.98美元。
期指結算前夕，港股僅得半日市，成交額1016億元。恒指高開低走，惟續企穩多條平均線上方，全日波幅185點，終收造29268點，微跌19點，中止過去三日連漲走勢。科指稍為跑贏，收升0.5%報8276，連升第四日。
港股受藍籌金融股拖累
內地股市個別發展，滬指險守3600關。上證指數收報3606點，跌0.03%；深成指數收報15150點，揚0.98%；市場成交暢旺，兩市成交額合共約1.02萬億元人民幣，是連續第七個交易日成交額逾1萬億元人民幣。
藍籌金融股拖累大市走低，友邦（1299）跌1.39%收報95.8元；建行（939）跌0.65%收報6.16元；滙控（005）回吐0.43%收報45.9元；另外，撤回上海科創板上市申請的吉利（175）跑輸一眾藍籌，收降2.11%造25.5元。相反，藥股藥明生物（2269）高見147.3元創新高，收揚2.32%收報145.6元。
藥股動作頻頻，據彭博引述銷售文件顯示，藥明康德（2359）擬配售2300萬股藥明巨諾（2126）持股，套現最多6.7億元。每股配售價介乎28.5至29.15元，折讓6%至8.1%。安排行為摩根士丹利。