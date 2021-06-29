九新股趕中期尾班車 良莠不齊易中伏

上半年即將完結，再多3隻新股今日起招股，包括中國獨立臨牀特檢服務提供商康聖環球基因（9960）、物業管理服務提供商德信服務（2215）及康橋悅生活（2205），共9隻新股齊齊趕尾班車，惟這些新股的集資額都偏細。市場人士認為，大批新股趕在上半年完結前招股，數量變多，質素自然良莠不齊，投資者入市要小心。以公開發售部份計，9隻新股中僅有4隻集資額過1億元，其中有小鵬汽車（9868）、康諾亞（2162）、朝聚眼科（2219），以及康聖環球基因，分別集資7.65億元、3.11億元、1.81億元及2.2億元。信誠證券聯席董事張智威表示，即將到會計帳目6月結，若果公司計劃在6月後申請上市，便需要提交今年上半年的業績，所以有公司趕在6月底前上市，而新股數量增加，質素自然便有參差。他續指，投資者要小心，不是每隻新股都有升幅，而昨日便有一隻新股首掛升，一隻持平。他認為，挑選新股時，應選擇醫療等熱炒業務及可持續盈利的公司，又指朗詩綠色生活比較遜色，因為買物管股要選擇規模較大，而其母企規模不算大。業界:新股非必升華盛證券分析師聶振邦則認為，集資額要視乎新股自身的資產值，才能令估值不會太進取，又表示小鵬汽車的規模不算小，只是該公司已於美國上市，不需要集資很多，僅想要上市地位。他續指，康諾亞有15名基石投資者，有一定程度的吸引，只是歸創通橋（2190）的資金未回籠，令孖展額不多。昨日有兩隻新股掛牌，內地壓力設備製造商森松國際（2155）高開4.96元，為全日低位，較定價2.48升一倍，其後愈升愈有，至10.76元，升幅達3.33倍，終收報8.9元，較定價高2.59倍，為今年的「升幅王」，森松國際一手1000股帳面賺6420元。至於物管股越秀服務（6626）收報4.88，與上市價持平，曾跌至4.7元，臨近收市回升至上市價。