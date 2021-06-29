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醫渡去年收入8.7億升55%

2021-06-29 列印
　　醫渡科技（2158）公佈，截至3月底止年度，收入按年升55.4%至8.67億元人民幣（下同）；毛利率為37.8%；虧損由上一年度15.11億元增加至今年度36.94億元；每股虧損7.24元；不派末期股息。

  截至今年3月31日，集團已向76間中國頂級研究型醫院、19個監管機構和政策制定者提供了解決方案服務，按年增加5間醫院和5個監管機構和政策制定者。



  集團服務的生命科學解決方案的客戶數量在今年3月31日達到108間，較去年3月31日增加34間。集團指，正積極提升客戶黏性及擴大客戶錢包份額。

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