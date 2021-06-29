醫渡去年收入8.7億升55%

截至今年3月31日，集團已向76間中國頂級研究型醫院、19個監管機構和政策制定者提供了解決方案服務，按年增加5間醫院和5個監管機構和政策制定者。
集團服務的生命科學解決方案的客戶數量在今年3月31日達到108間，較去年3月31日增加34間。集團指，正積極提升客戶黏性及擴大客戶錢包份額。
昨早滂沱大雨，天文台八時二十分發黑色暴雨警告，市民不知繼續返工好，還是回家好，進退兩難。社交平台湧現惡評，狠批不早點發出「黑雨」。天文台對本報透露，昨早預知「黑雨」或會「撞正」上班時間，在降雨未達標時...
2021-06-29
中國共產黨成立百周年慶祝在即，昨日中央對外聯絡部副部長郭業洲指出，截至周日為止，共收到了一千三百多份祝賀中共百年黨慶的賀電函，正爭取把賀信結集出版。北京昨晚更舉行文藝表演慶祝建黨百年。 內媒報道指，這...
2021-06-29
美國與中東關係再起風雲，繼早前當地有針對美國人員的無人機攻擊；美國總統拜登下令美軍空襲伊拉克和敍利亞境內獲伊朗支持的武裝組織據點和目標，作為美國人員早前受襲的回應。初步知道五名武裝份子被殺，另有數人受傷。 美國國防部周日指，美軍是次針對性空襲的目標包括伊拉克和敍利亞邊境、獲伊朗支持的武裝組織所使用的設施。因應美國在該區的利益近期連番受到襲擊，總統拜登發出指示，授權美軍進行這一輪空襲。 國防部發言人柯爾比說：「在拜登總統指示下，美軍今天（周日）晚上在伊拉克—敍利亞邊境對伊朗支持的武裝組織所使用的設施，進行防衞性精確空襲行動。」 他表示，今次挑選攻擊的目標有三個，兩國在敍利亞境...
2021-06-29
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原副區域營業經理許永生表示，長沙灣泓景臺2座高層G室，面積685方呎，採3房連套房間隔，望內園景，原先叫價1499萬，議價後以1328萬易手，呎價19387元，屬市價水平，新買家為換樓客，原業主於02年7月以274萬購入，現轉手帳面獲利1054萬離場，升值逾3.8倍。 世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山迎濤灣1座高層E室，面積487方呎，兩房間隔，望開揚山景，以748萬沽出，呎價15359元。據了解，原業主於11年以333萬購入，帳面獲利415萬，升值1.3倍。 Q房網聯席營業董事招潔冰表示，柴灣杏花邨16座中層...
2021-06-29
美股昨晚觀望味濃，個別發展，杜指早段跌141點報34292點，跌幅0.4%；納指續創新高上升98點，報14459點，升幅0.7%；標指則微跌1點報4280點。摩根士丹利美國固定收益研究主管提出警告，如...
2021-06-29
英格蘭射手哈利卡尼透露一八世界盃發力太早，導致後繼無力，故今屆歐洲國家盃決定留前鬥後。今晚十六強萬眾矚目大戰，三獅於溫布萊主場激戰德國，這名分組賽入球和助攻皆捧蛋的隊長豪言，是時候大爆發領軍淘汰鋒力不足的死敵，主勝去馬！ （Now616、618台周三 凌晨0:00直播） 一八世盃，哈利卡尼為三獅於分組賽獨取五球，惟淘汰賽階段只入一球，個人最終成為神射手，但國家隊只得殿軍。這位剛季英超為熱刺貢獻廿三球和十四次助攻的射手，今夏為英格蘭正選披甲出戰三場歐國盃分組賽入球和助攻欠奉，但矢言今晚一戰會大爆發：「我上屆世盃發力太早，導致在最重要的八強和四強沒有狀態，所以今屆要確保自己能在...
2021-06-29
尖東海旁坐擁維港海景，在此用餐分外舒適愜意。剛進駐尖東的PABLO Modern Mexican Cocina，是主打墨西哥菜的酒吧餐廳。這裏的摩登墨西哥菜注入東南亞元素，並提供無肉餐單，加上一系列特...
2021-06-24
林作和鍾培生積極備戰9月「百萬擂台戰」前，林作再鬧出是非，曾公開稱提名「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）參加「港姐」面試，但卻被對方踢爆不相識，他事後直認抽水，前晚談到已聯絡到對方介紹她拍廣告，會...
2021-06-29
昨早傾盆大雨，天文台向本報透露，為了預早告知公眾暴雨將臨，即使降雨量未達指標，仍較早發出「黑雨」警告，怎知落在八時二十分，大批市民在返工途中，由此招來批評。儘管現今氣象科技先進，但在發出暴雨警告前，不應只按數字行事，需要更多同理心，要糅合科學與市民所需，才作判斷。 早年天文台發出八號風球，過早或過慢，都影響市民上班上學，屢次招來批評，其後天文台作出改善，提早預告發出八號風球的可能時間，令市民較易接受。但同一方法，未必應用於暴雨警告上，因為颱風醞釀時間較長，天文台有較多時間研判，但區域性暴雨，來得快去得快，現時須達至每小時逾十個分區量雨計達七十毫米雨，才發出「黑雨」警告。經過...
2021-06-29
執筆時，黑色暴雨警告高懸，街外下着滂沱大雨。看新聞報道，大嶼山簡直如澤國，如果這種情況是發生在海外，用天然草的馬場至少要掛上一星期的大爛地牌，若然之後陽光不夠猛烈，變化地掛牌更不知會延續多久。就算是澳洲一些新近重建過的馬場，如昆士蘭省的城市馬場鷹園，更隨時會因為積水而封場。看到世界各地的情況，真的不能不佩服香港兩個馬場的保養工夫。 沙田和跑馬地兩個馬場，大家的經驗都明白只要不是邊跑邊下雨，草地所受的影響是甚輕微的。反而我對日後從化的場地狀況會有點擔心，因為即使場地的設計如何出色，甚至和香港一模一樣也好，外在環境的因素始終還是不同。尤其是從化的濕度比香港高，會否對草的生長有影...
2021-06-29