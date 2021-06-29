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耀才多賺五成 客戶穩健增長

2021-06-29 列印
　　耀才證券金融(1428)公佈，截至今年3月底止年度，收入按年升48.74%至12.85億元，純利按年升49.31%至7.03億元；每股基本盈利為41.47仙；派末期息每股13仙，去年同期為每股28仙。

  截至今年3月底，集團連同中環總行、所有分行及「耀才教學專車」合共已有14個營業點，網絡覆蓋香港核心區域，當中大部份更實施七天營業，打破業界傳統。集團的客戶戶口總數保持穩健增長，年內新開立戶口達14.46萬個（已扣減結束賬戶之客戶），令客戶戶口總數增加至48.24萬個，按年增加42.8%。



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