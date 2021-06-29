歐舒丹全年多賺逾三成 內地取代美成最大市場

美容及個人護理品牌歐舒丹（973，L'Occitane）公佈，截至3月底止全年業績，純利按年增加32.9%，至1.55億歐羅；末期息增派逾65%，至0.03687歐羅。該公司副主席Andre Hoffmann表示，相信本港業務仍需要時間復甦，惟目前無意再關閉店舖，並對內地市場的銷售感到樂觀。期內，歐舒丹去年度銷售淨額15.38億歐羅，按年減少6.5%。當中，香港銷售按年跌24%，至約9460萬歐羅，同店銷售下跌17%。而中國市場銷售按年升近34%，至2.64億歐羅，同店銷售上升20.3%，佔集團銷售淨額17%，取代美國成為最大市場；美國銷售額則減少18.1%，至2.42億歐羅，佔集團銷售淨額16.7%；同店銷售跌8.7%。中國市場銷售升近34%去年度本港店舖數目按年減少2間，至33間。Andre Hoffmann指出，雖然本港消費依賴內地旅客，但目前見本地經濟正在改善，店舖人流亦正在復甦。他續指，本港電商的滲透率較低，線上業務仍有上升的空間，但相信線下仍存在需求，加上過去業主有提供租金上的支援，現時暫時未有關店的計劃，並料保留的店舖將會錄得盈利的。截至3月底止，內地的店舖數目為198間，按年減少5間。Andre Hoffmann指出，內地市場去年度復甦較快，其中網上銷售增長69%，而實體店銷售則增長23%，預計本財年於內地將開設6間L'Occitane，以及4至5間的ELEMIS店舖，相信內地市場的潛力較大，料未來將會繼續業務拓展至三至四線城市。集團表示，於去年10月宣佈進行重組，導致在全球9000名員工中損失約300個職位；而今年1月集團的美國附屬公司自願申請破產，加快店舖整合進程，截至3月底止年度，已淨關閉25間表現欠佳的店舖。集團預期，未來4至5年每年可節省約900萬至1000萬歐羅。