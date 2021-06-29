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本間高爾夫轉虧為盈

2021-06-29 列印
　　本間高爾夫（6858）公佈截至今年3月底止全年業績，得益於高爾夫參與度以及消費意欲的增長，按固定匯率計算，錄得淨利潤18.59億元（日圓，下同），扭轉去年虧損的7.32億元，轉虧為盈。派末期股息每股1.7元。

  公司全年收益錄得227.35億元，按固定匯率基準同比輕微下降4.9%。本間高爾夫解釋，隨着疫情限制逐步放寬，高爾夫行業的需求及參與度均有所上升。由於中國及韓國從新冠疫情中恢復的速度較快，按固定匯率基準計，中國及韓國地區的收益分別錄得98.2% 及14.2% 的增長。



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