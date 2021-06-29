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港今年IPO集資 有望列全球三甲

2021-06-29 列印
　　畢馬威回顧今年上半年內地和香港IPO市場表現，預計今年全年香港IPO集資額不少於4000億元，並可維持全球五強，期望能位列三甲。畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，在上半年全球集資額中，香港排名第三，但料位列首兩位的納斯達克及紐約證券交易所，將會持續強勢增長。

  畢馬威所發表的報告顯示，今年上半年香港IPO市場的集資總額創歷史新高，高達260億美元。以全球IPO市場計，今年上半年的集資總額和上市宗數，分別為2100億美元及1047宗，按年上升1.96倍及1.34倍。



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