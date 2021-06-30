美銀行增派息 杜指升9點 納指標指再創新高

聯儲局取消銀行股派息限制後，多間大型銀行紛表示會增加派息，加上樓市暢旺，刺激美股向好，標指及納指更再創新高。杜指早段上升159點，報34442點，升幅近0.5%；納指曾升10點，報14511點；標指則首度升至4300點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34292點，升9點；標普500指數收報4291點，升1點；納斯達克指數收報14528點，升27點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.03港元，較香港收市價跌0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見593.28港元，較香港收市價升2.78港元。多間華爾街大行在聯儲局壓力測試過關，增加派息回饋股東，摩根士丹利宣佈將季度股息增加一倍至70美仙，並宣佈回購最多120億美元股份；高盛將季度派息提高六成至每股2美元，大摩和高盛股價早段升逾2%。經濟數據方面，美國四月20大城市樓價指數按年上漲近15%，為2005年12月以來最大升幅，反映樓市暢旺。杜指成份股方面，Nike曾升逾2%兼再創新高，為表現最佳杜指成份股；相反，周一漲近3%的英特爾回吐逾1%，為表現最差杜指成份股。科技股普遍回落，Tesla曾跌1%；亞馬遜及Google及Netflix則跌不足1%。另一方面，中概電商股表現強勢，拼多多曾升逾5%，高見131.56美元；京東亦升2.6%，報79.17美元；阿里巴巴微升0.4%，報229.43美元。歐羅區6月份經濟信心指數升至21年高位，利好歐洲股市氣氛。英法德三大指數全線收高。英國富時100指數收報7087.55點，升14點。德國DAX指數收報15690.59點，升136點。法國CAC指數收報6567.43點，升9點。金價下挫。於紐約商品交易所, 8月份期金接近收市時報每盎司1,764.9美元，跌15.79美元，跌幅0.89%。港股於期指結算日走勢波動，恒指於二萬九關展開攻防戰。恒指低開23點後沽壓急增，下試二萬九大關及100天線（28973）支持，一度急挫343點，低見28924點，最後收報28994點，下滑274點，連續兩日走低，大市成交金額1461億元。港股失守二萬九隔晚多隻新能源美股強勢彈出，本港上市的新能源股也「不執輸」跟升，卡姆丹克（712）勁升逾兩成；水發興業（750）飆9.2%；福萊特（6865）彈5.9%；信義光能（968）炒高5.7%。耀才證券研究部總監植耀輝指出，自上周低位起計，恒指已反彈大約1000點，周二指數略為回吐實屬正常，他認為大市拉鋸將持續一段時間，短期上落區間續為28500至29500點，而投資者炒股不炒市的情況，料將會繼續維持下去。