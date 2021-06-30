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銀債保底3.5厘 60歲可認購

2021-06-30 列印
　　政府宣佈將於本年度發行不少於240億元的銀色債券（Silver Bond），並可因應市場情況，將發行額提高至最多300億元。政府首次將認購年齡降至60歲，今批銀債的合資格認購者將增加60萬人，至近202萬人，其保底息率為3.5厘，有市場人士建議投資者嘗試認購20至30手。

　　銀色債券認購期由7月20日早上9時開始，至7月30日下午2時結束，不遲於8月6日公佈發行額、認購及分配結果，並於8月10日發行債券。



  今批銀債的合資格年齡由65歲降至60歲後，明年或之前年滿60歲，即1962年或之前出生，以及持有香港身份證的居民可以認購。
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