星島加強發展文化產業 郭英成：結合新舊媒體

星島新聞集團（1105）昨日舉行股東大會，會後集團主席兼執行董事郭英成表示，集團將招聘人手並引入新科技，尤其着重發展手機程式（App）。他說該App正在進行設計工作，當中包括人工智能（AI）元素，預計在今年底完成。雖然傳統報業發展近年備受挑戰，但郭英成強調，將透過新舊媒體結合，更好服務香港以及全球華人讀者。星島新聞集團早前控股權易手，由郭英成的女兒、星島新聞集團副主席兼執行董事郭曉亭買入接近三成控股權。集團董事局在重組之後，昨日首次會見傳媒。郭英成本身是內地房地產企業佳兆業（1638）的創辦人以及主席，這次郭氏家族收購本港傳媒，一直惹起各界關注。擬增聘熟悉新媒體人手對於收購星島後計劃，郭英成表示，希望將新媒體以及舊媒體有效結合，並加強發展文化產業，為股東創造價值。被問及會否增聘人手，他說一定會增加，尤其是熟悉新媒體的人才，因為發展新媒體是大勢所趨，人手方面有需要作出相應的調配。他形容星島聘請的大部份都是好員工，應該可以努力轉變勝任不同的崗位。不論是郭氏家族本身以至佳兆業系內上市公司，都有投資文化產業項目，被問及會否把這些項目注入星島，郭英成回應說，日後如有機會，不排除家族私人公司或佳兆業系公司與星島有合作，公平為股東創造價值，但現時沒有計劃把這些項目注入星島。郭英成指出，會積極做好星島的品牌，增加在香港以至海外的影響力，當中發展手機App是重要的一步，相信可以顯著提升讀者數目。他說紙媒市場縮減，是難以改變的趨勢，但很多年長讀者仍然喜歡實體報紙，集團仍會為這些真誠的捧場客提供服務。新App最快年底推出至於手機App要投資多少資金，郭英成沒有提及具體數目，但說這是一筆不少投資，又透露新App會應用人工智能技術。為了加快開發App進度，郭英成名下的一些私人科技公司，也已提供技術支援以及給予意見。現時香港以及內地很多App，每年涉及的投資可達二至三億元。他形容在發展App初期，不是談賺錢，而是一種「奉獻」，但在發展出足夠流量後，日後自然會有商業模式配合，再配合控制成本的工作，希望在滿足讀者需要之餘，亦可以收支平衡。他特別提及，名下有一間在內地上市、經營互聯網廣告的公司，每年的收入達數十億元人民幣，反映新媒體有很大的商機。他期望透過傳媒業務和App結合，可提升星島的收入。